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Шепелев раскрыл, что помогло ему не свалиться в депрессию после кончины Фриске

Телеведущий Шепелев: сын помог не свалиться в депрессию после потери Фриске
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dmitryshepelev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался в интервью Надежде Стрелец, что сын Платон помог ему не упасть в глубокую депрессию после кончины жены, певицы Жанны Фриске.

Шепелев отметил, что после трагедии у него на руках остался двухлетний ребенок. По словам телеведущего, он не мог себе позволить поддаться этим тяжелым негативным эмоциям из-за необходимости воспитывать сына.

«У меня не было выбора, кроме как быть с этим парнем, заниматься этим парнем. Следить за тем, чтобы он был в безопасности и жил спокойное детство. Поэтому у меня не было выбора, и не было возможности свалиться в глубокую затяжную депрессию. Я в первую очередь благодарен ему. Что он так неосознанно держал меня на плаву», — поделился телеведущий.

По словам Шепелева, ему понадобилось несколько лет, чтобы снова почувствовать в себе интерес и любовь к жизни. Он признался, что после трагедии хотел погрузиться в работу. Артисту нужно было погрузиться в карьеру, чтобы отвлечься и не думать о произошедшем. Однако работы не было.

«Не будем искать виноватых. Работы не было. И, откровенно говоря, я был не в той форме и не в том эмоциональном состоянии, чтобы продолжать быть развлекательным ведущим», — отметил шоумен.

Спустя годы Шепелев смог вернуться к работе в программу «На самом деле».

Ранее сестра Жанны Фриске обвинила Шепелева в пиаре на сыне.

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