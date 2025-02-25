Ивлев и Картункова посоревнуются в кулинарном шоу

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и актриса Ольга Картункова выступят в противостоянии в специальном выпуске шоу «Домохозяйки против шефов». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Спешл покажут 8 марта в 15:00 на телеканале «Пятница!». В нем Ивлев вместе с профессиональными поварами-мужчинами посоревнуется за умение готовить с командой домохозяек Картунковой. Участники будут готовить классические блюда, такие как жульены, бефстроганов, голубцы, а также блюда разных стран мира — например паэлью и равиоли.

Ивлев назвал Картункову замечательным человеком «с хорошим женским юмором». По словам шеф-повара, актриса напоминает ему пчелку Майю, которая «красиво подтрунивает». Телеведущему понравилось общение с артисткой.

«Лишний раз могу заметить, что домохозяйки иной раз просто бьют по носу профессионалов, готовя, может быть, не так красиво, но очень вкусно. Например, никто из моей команды не приготовил грибной жульен по-советски так, как надо. А домохозяйки наготовили, конечно, такую «баламуть» под названием гуляш из курицы с грибами, но зато очень вкусно!» — рассказал телеведущий.

Картункова назвала Ивлева позитивным и «настоящим русским мужиком».

«Мы пока еще кусаем друг друга, в плане раскусываем, но все равно я смеюсь с его шуток, он смеется с моих — наверное, у нас сложился тандем», — поделилась актриса.

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