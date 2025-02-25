Зарубина назвала сумму ежемесячных расходов: «Не привыкла барствовать»

Певица Зарубина заявила, что тратит на жизнь в Москве минимум 50 тыс. рублей в месяц

Певица Ольга Зарубина призналась в беседе с mk.ru, что тратит минимум 50 тысяч рублей в месяц.

Зарубина назвала эту сумму минимальной для жизни в Москве. Артистка призналась, что «не привыкла барствовать». Она старается покупать самое необходимое. Самые большие ежемесячные траты у нее уходят на продукты и квартплату. Певица тратит на жилье 6 тысяч рублей в месяц. Еще пять тысяч рублей у нее уходит на витамины.

«Шмотки, например, мне не нужны. Я их не покупаю, потому что уже одета с ног до головы. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, что называется», — рассказала исполнительница.

По словам Зарубиной, она старается питаться правильно, поэтому покупает самые качественные продукты. Артистка не ходит по ресторанам, предпочитая готовить сама.

«Во-первых, я знаю, из каких продуктов приготовлено. Во-вторых, получается все свежее и то, что хочется именно мне», — поделилась певица.

Зарубина считает, что человеку достаточно зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в Москве. Как отметила 66-летняя артистка, она вынуждена гастролировать с концертами, так как денег с пенсии не хватает.

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