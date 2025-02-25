«Русская община» увидела «символы НАТО» в сожжении замка на Масленицу

Активисты из «Русской Общины» в Telegram-канале призвали «компетентные органы» обратить внимание на празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец.

Известно, что в арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу 1 марта 2025 года традиционно сожгут новый многометровый арт-объект — комплексное сооружение из 24 башен-мельниц, центральная из которых достигает высоты 26 метров. Общественники считают, что арт-парк пропагандирует «враждебные символы» для русского мира — как религиозные, так и политические.

Активисты заявили, что в прошлом году на фестивале, посвященном Масленице, сожгли арт-объекты, напоминающие Крымский мост, собор Парижской Богоматери, Каабу, Вавилонскую башню. Они уверены, что образ Масленицы используется в рекламных целях. По их мнению, в арт-парке проводится «символично-ритуальное эзотерическое действо, мимикрирующее под традиционные масленичные гуляния».

«Главный герой «масленицы» арт-парка «Никола-Ленивец» — это всадник Апокалипсиса. Его окружают 24 зловещие мельницы. Возможно, прообраз стран, подписавших так называемый «украинский договор» на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Высота башен составляет 26 метров — что тоже символично, так как этот документ подписали еще главы Евросовета и Еврокомиссии», — заявили общественники.

Представители «Русской Общины» отметили, что до сожжения в арт-объекты можно заходить внутрь. По их мнению, такое действие несет угрозу пожарной безопасности.

Команда арт-парк Никола-Ленивец в беседе с «Осторожно, новости» заявила, что их проект не связан с любой политической, религиозной или откровенной тематикой. Они напомнили, что главной темой этого года стало сражение Дон Кихота с ветряными мельницами.

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