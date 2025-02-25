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Раскрыто имя первого участника юбилейного фестиваля «Архстояние-2025»

Первым участником фестиваля «Архстояние-2025» стал художник Александр Штанюк
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Первым участником юбилейного фестиваля «Архстояние» станет Александр Штанюк, победивший в открытом конкурсе «Поле моей мечты». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Работа художника под названием Polygon станет финальной точкой путешествия по метафорическому городу, в который на время фестиваля превратится Никола-Ленивец», — отметили организаторы.

Речь идет о 500-метровой инсталляции Штанюка, представляющей собой искусственный ландшафт с долинами и горами. Художник создал арт-объект из 150 километров полипропиленового шнура, который будет светиться в ночное время.
Также «Архстояние»-2025 открывает сбор заявок на участие в программе кэмпов — проекте, который соберет на территории Никола-Ленивца различные сообщества.

«В этом году кэмпы сообществ станут городами-спутниками воображаемого мегаполиса — временными поселениями со своей уникальной идентичностью, которые, как сателлиты, вращаются вокруг центральной темы фестиваля — поиска своего главного», — заявили в пресс-службе.

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец.

Ранее сообщалось, что индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу.

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