Дубцова сыграет в сериале «Танго на осколках» с Юлией Снигирь

Певица Ирина Дубцова сыграет саму себя в сериале «Танго на осколках»

Певица Ирина Дубцова снялась в роли самой себя в мистической мелодраме «Танго на осколках» с Юлией Снигирь в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Дубцова исполнила свой хит «О нем» для шестого эпизода шоу, выход которого запланирован на KION и START 27 февраля.

Сериал «Танго на осколках» стал вторым проектом сотрудничества режиссера Сергея Сенцова и Дубцовой. В 2024 году артистка появилась в детективном сериале «Престиж» постановщика, в котором выступила в роли вымышленной оперной певицы Анны Гараевой.

«Мне очень нравится работать вместе с Сергеем и его командой. У них на съемочной площадке всегда царит семейная атмосфера! Мне очень нравится эстетика танго, и я даже думаю взять пару уроков, но пока у меня на это не хватает времени. Буду с большим удовольствием смотреть на гастролях сериал и наслаждаться этой эстетикой», — поделилась Дубцова.

Цифровой релиз сериала «Танго на осколках» состоялся 13 февраля 2025 года. В каст вошли: Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева.

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