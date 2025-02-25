Звезда «Дома-2» призналась, что была девственницей до знакомства с мужем

Шоувумен Дарья Пынзарь призналась, что была девственницей до знакомства с мужем

Бывшая участница и ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была девственницей до знакомства с мужем Сергеем.

Подписчица поинтересовалась у Пынзарь, действительно ли у шоувумен не было интимной близости на момент встречи с супругом, на что знаменитость немногословно ответила: «Да».

Пынзарь также поделилась, что не раз конфликтовала с мужем за время их 10-летнего брака. Она призналась, что в подобных ситуациях важно проявлять уважение к партнеру и уметь доносить информацию.

«Единственный человек, на которого я обижаюсь, если такое бывает — это Сергей. Бедолага! А так за столько лет мы уже научились вести диалог, чего и вам желаю», — заявила она.

Сейчас, пояснила Пынзарь, она вместе с мужем и двумя сыновьями живет в Турции. Пара переехала за границу более восьми лет назад. При этом Пынзари строят жилье в России. По словам телеведущей, оно уже практически готово.

«Мы и в Турции живем, и в Москве живем, и в Дубае. Знаете, мы ничем себя не обделяем. Почему бы и нет?» — заявила Пынзарь.

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