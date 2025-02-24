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Мария Шукшина отвернулась от дочери из-за ее увлечения: «Мама не принимает меня»

Дочь Шукшиной Анна: мать вычеркнула меня из своей жизни из-за бодибилдинга
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anna__shukshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Единственная дочь актрисы Марии Шукшиной Анна призналась в интервью «Экспресс Газете», что не смогла наладить отношения с матерью, которая осуждает ее за увлечение бодибилдингом.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — поделилась дочь знаменитости.

Шукшина назвала мать противницей всего, что «не соответствует ее представлениям о добре и зле». Она призналась, что начала конфликтовать с родительницей задолго до того, как стала заниматься бодибилдингом.

«У мамы — суровые методы воспитания. Она меня била. Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с ее детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», — поделилась женщина.

Дочь актрисы также раскрыла, что мать никогда ее не баловала: она покупала ей необходимые вещи, но никогда не давала деньги на личные расходы. Подарки, вспомнила Анна, она получала только от бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой раньше тепло общалась.

Шукшиной призналась, что сейчас перестала общаться с бабушкой из-за родной сестры своей матери, Ольги.

«Моя тетя Ольга Васильевна категорически против нашего общения. Делает все для того, чтобы бабушка меня ненавидела. Ольга Васильевна живет вместе с бабушкой и руководит ее действиями», — заявила она.

В начале февраля стало известно, что Мария Шукшина планирует отсудить у своей матери Лидии Федосеевой-Шукшиной все права на произведения отца, писателя Василия Шукшина.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева оставила комментарий под постом Орбакайте о мире.

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