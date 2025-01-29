Водонаева назвала Natan Петрушкой

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в интервью с Марьям Тилляевой раскритиковала певца Натана Мирова (Natan).

Водонаева считает, что Natan показывает себя не в лучшем свете, когда публично рассказывает о своих изменах. По мнению блогерши, артист не воспитан, некультурен и неинтеллигентен по отношению к своей семье. Она считает певца неумным человеком.

«Сейчас, на время хайпа шоу, он Петрушка, который развлекает зрителей», — поделилась телеведущая.

По мнению Водонаевой, кроме скандала Natan не оставит за собой никакого культурного следа. Она считает, что певцу не сравниться с Виктором Цоем или группой «Король и Шут».

Водонаева также заявила, что певица Бьянка и блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) лукавят, говоря о своей связи с Natan. По словам телеведущей, у знаменитостей были не только поцелуи на проекте, но и нечто большее.

«По моей информации, он не только перецеловался на шоу. Так что девочки пусть не лукавят на разных интервью, все у них там было. У нас тоже везде свои люди. Это все мелочи. «Дом-2», только у нормальных людей он был в 20 лет, а у них во время седых волос на одном месте», — рассказала Водонаева.

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