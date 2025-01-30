Стала известна дата выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix объявил, что третий и заключительный сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет 27 июня 2025 года. Об этом сообщает IndieWire.

Директор по контенту Netflix Бела Баджария также продемонстрировала на пресс-конференции 29 января ролик со сценами из будущего проекта. Благодаря нему стало известно, что персонаж Сон Ки Хун все еще жив. Также на видео показали распределение участников на команды с помощью автомата, поочередно выдающего красные и синие шарики.

Премьера второй части «Игры в кальмара» состоялась 26 декабря 2024 года — более чем через три года после того, как вышло оригинальное шоу. Первый сезон стал самым успешным сериалом Netflix. После он занял первое место по просмотрам во всех 94 странах, где Netflix собирал соответствующие данные.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, рассказывающий о героях, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание. Главные роли исполнили Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ен Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ен, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рен.

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