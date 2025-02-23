Юрий Николаев появился в эфире в инвалидном кресле после выписки

Телеведущий Юрий Николаев стал участником программы «Привет, Андрей!» впервые после выписки из больницы.

Эфир от 22 февраля был посвящен юбилею композитора Юрия Антонова, которому в 2025-м исполнилось 80 лет. Николаев не смог посетить съемочную студию лично из-за проблем со здоровьем. Он записал видеопоздравление артисту. В ролике телеведущий появился в инвалидном кресле.

«Юрок, ну пока только так! Юра, привет. Прежде всего, я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе, твоим близким. Те песни, которые написаны 40-50 лет назад, они до сих пор нас трогают, чувствуем слезы на глазах. Могу ли я попросить исполнить для себя свою любимую песню «Двадцать лет спустя»?» — рассказал артист.

В передаче композицию «Двадцать лет спустя» исполнил иерей Анатолий Першин.

13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату. Его выписали из больницы 3 февраля.

Ранее Наталья Фатеева назвала враньем слухи о романе с Антоновым.