«Наша Russia» возвращается на ТВ

Скетч-шоу «Наша Russia» вернется 7 марта на телеканал ТНТ в формате полнометражного музыкального телефильма. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

К своим ролям вернутся Сергей Светлаков и Михаил Галустян, а также к ним присоединятся другие российские знаменитости: Григорий Лепс в роли электрика, Сергей Лазарев — учителя труда, Филипп Киркоров, Люся Чеботина и другие знаменитости.

«Ну и главный сюрприз: целая плеяда голливудских знаменитостей также появится в фильме», — сообщили в пресс-службе проекта.

Съемки фильма проходили на протяжении почти шести месяцев в Москве и Пятигорске. Режиссером выступил Саша Абдуллаев, известный по проекту «Камера! Мотор!».

«Новую «Нашу Russia» надо посмотреть, потому что больше ее никогда не будет. Мы посвятили фильм женщинам, что проходит через все истории и всех персонажей. Кроме того, это очень смешно, весело, романтично и музыкально», — сообщил Гарик Мартиросян, который выступил соавтором сценария.

Актер Михаил Галустян признался, что благодаря фильму совершает «не просто камбэк, а возвращается к любимым героям» — целой эпохе, с которой прочно связано его развитие как комика и актера. Светлаков в свою очередь порадовался, что наконец-то сыграет еще и самого себя в шоу.

«В «Нашей Russia» мы с Мишей никогда не были собой, не выпрыгивали из кадра, не пытались что-то комментировать. А здесь, в формате кино, это прекрасное дополнение, и это отличие от просто сезона «Нашей Russia», — поделился шоумен.

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