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Внук Пугачевой перестал общаться с уехавшим в США братом

«Popcake»: сыновья Орбакайте Дени и Никита разругались из-за отъезда из России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров перестал общаться с уехавшим из России братом Никитой Пресняковым и почти прекратил общение с матерью. Об этом сообщает Popcake.

Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года вместе с супругой. Сейчас он развивает сольную карьеру артиста, гастролируя по Америке с каверами на российские хиты. Дени Байсаров, утверждает Popcake, остался в России.

«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти 2 года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается», — рассказал сайту источник.

По словам инсайдера, Байсаров продолжает контактировать лишь с младшей сестрой Клавдией, которая уехала из России вместе с Орбакайте. 26-летний внук Пугачевой относится к девочке, как «настоящий старший брат».

Кристина Орбакайте — мать троих детей. В 1991 году у нее родился сын Никита от отношений с Владимиром Пресняковым. В 1998 году на свет появился сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. В 2012 году Кристина Орбакайте стала матерью в третий раз — у нее родилась дочь Клавдия в браке с Михаилом Земцовым.

Ранее сообщалось, что снос замка Пугачевой обойдется в 40 миллионов рублей.

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