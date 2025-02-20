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Алена Свиридова рассказала о серьезной травме, которую получила в Ницце

Певица Свиридова призналась, что сломала ногу в Ницце
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alenasviridova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженная артистка России, певица Алена Свиридова призналась, что получила перелом ноги во время отдыха в Ницце. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере фильма «Красный шелк».

Она уточнила, что отдыхала во Франции в январе. По ее словам, там она поскользнулась на мраморной лестнице в темноте и упала. Певица предположила, что это произошло для того, «чтобы не было уж так хорошо». Изначально она предположила, что только растянула ногу, однако, это было не так.

«На самом деле я хожу в лангетке, у меня оказался все-таки перелом. Но ничего, ведь это самый лучший перелом из всех возможных переломов. Он без смещения», — призналась Свиридова.

Теперь ей нельзя сильно нагружать ногу и заниматься физическими активностями, чем она недовольна.

В конце января Алена Свиридова призналась в личном блоге, что находилась в Ницце. Звезда рассказала подписчикам о своих планах. По ее словам, она хотела «походить на сапе, на лодке, погонять на велике по окрестностям». Кроме того, она планировала посетить местные музеи.

Ранее Свиридова вышла в свет с возлюбленным, который моложе нее на 14 лет.

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