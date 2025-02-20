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Алена Свиридова сломала ногу в Ницце: «Самый лучший из всех переломов»

Певица Алена Свиридова получила перелом ноги в Ницце
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alenasviridova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженная артистка России Алена Свиридова сообщила в беседе с «Пятым каналом», что сломала ногу на отдыхе в Ницце.

Свиридова рассказывала, что растянула связки после того, как поскользнулась на мраморной лестнице во Франции. Как оказалось, травма оказалась куда серьезнее. Певица сломала лодыжку. Сейчас артистка ходит в лангетке.

«Но ничего, ведь это самый лучший перелом из всех возможных переломов. Он без смещения», — поделилась певица.

Свиридова призналась, что старается поддерживать физическую активность, но у нее получается «не так, как бы хотелось».

Алена Свиридова начала свою карьеру в 90-х. Она известна по хитам «Розовый фламинго» и «Бедная овечка». Артистка рассказывала, что вдохновлялась английским музыкантом Стингом, которого долгое время считала своим учителем. В 2004-м она удостоилась звания заслуженной артистки России.

В апреле 2024 года Свиридова назвала своей большой ошибкой, что отправила сына Василия учиться за границу. Она объяснила, что после выпуска из института Василий решил остаться в Канаде. Артистка пожаловалась, что «осталась без ребенка». Сейчас певице редко удается повидаться с сыном. Ситуацию усугубляют разные часовые пояса, из-за которых не всегда удается созвониться.

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