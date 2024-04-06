Алена Свиридова назвала большой ошибкой, что отправила сына учиться в Канаду

Певица Алена Свиридова призналась в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук, что жалеет об учебе старшего сына Василия в Канаде.

Свиридова назвала своей большой ошибкой, что отправила сына учиться за границу. Она объяснила, что после выпуска из института Василий решил остаться в Канаде. Артистка пожаловалась, что «осталась без ребенка». Сейчас певице редко удается повидаться с сыном. Ситуацию усугубляют разные часовые пояса, из-за которых не всегда удается созвониться.

Свиридова призналась, что ей «страшно не хватает» старшего сына. Артистке хотелось бы, чтобы Василий жил поближе к ней.

«Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся — у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением. И здесь потерянное время. А если они остаются там, они все равно остаются «нашими». Мы обрекаем этих детей быть как блуждающий форвард», — рассказала исполнительница.

Ранее Алена Свиридова отменила концерт из-за болезни.