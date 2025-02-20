Звезда «СашиТани» об эмиграции: «У меня нет привязки к месту»

Актриса Алина Ланина призналась в интервью Светлане Баласанян, что не против эмиграции.

По словам Ланиной, она «спокойно бы уехала», если была бы готова внутренне. Как отметила актриса, сейчас у нее нет нужного количества энергии для переезда в другую страну.

«Я была в Америке и путешествовала, проехала очень много. Мне кажется, я бы ужилась везде. Потому что у меня нет привязки к месту. Главное, чтобы в этом месте мне было интересно жить», — поделилась артистка.

Ланина уточнила, что еще не задумывалась о переезде в другую страну. Как объяснила артистка, она пока не нашла того места, где ей было бы интересно развиваться и строить карьеру. Актриса также призналась, что хочет встретить пенсию в Италии.

«В той, которую я сейчас знаю как Италию. Но что с этой Италией будет, когда у меня будет пенсия — мы не знаем. Ну, то есть условно сидеть на берегу Италии, где-нибудь в кафешке сидеть итальянской и наслаждаться морем, я себе это могу представить. Но это уже отдых. А жизнь-то она состоит не из этого. Моя нынешняя жизнь активного возраста. Здесь пока интересно, здесь достаточно», — рассказала актриса.

Ранее Ланина заявила, что советуется с мужем по съемкам в постельных сценах.