Звезда «СашиТани» о ревности мужа из-за постельных сцен: «Я даже с ним советуюсь»

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина призналась, что муж «нормально» относится к ее постельным сценам в кино. Об этом знаменитость рассказала в интервью сайту «Страсти».

Ланина вместе со своим супругом уже 13 лет, однако его имя артистка не раскрывает. Она сообщила, что избранник «из мира кино». У пары двое детей.

«Он не то чтобы меня не ревнует, когда я в постельных сценах снимаюсь, я даже с ним советуюсь, как лучше в них сыграть», — пояснила актриса.

Также Ланина объяснила, что в их отношениях с супругом нет места ревности, поскольку пара многое пережила за годы совместной жизни: четыре переезда, ее вызволение с ребенком из Киева и ремонт. Их отношения, уверила актриса, построены на доверии.

«Правда, недавно я задержалась на съемках с севшим телефоном без возможности его зарядить, и муж меня потерял. В силу того, что это было ночью, он не на шутку испугался и вызвал полицию», — вспомнила она.

По словам Ланиной, ей пришлось провести некоторое время в отделении полиции после случившегося. Ее отпустили из участка домой после того, как артистка уверила правоохранительные органы, что ей не угрожает опасность.

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