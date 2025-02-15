«Пришлось пять часов бороться»: Канье о скандальном появлении на «Грэмми»

Рэперу Канье Уэсту пришлось обзвонить всех знакомых, чтобы получить билеты на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст рассказал о новых деталях своего скандального появления на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Новый пост он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter)/

По словам Уэста, несмотря на то, что он получил номинацию на «Грэмми», билетов на мероприятие рэперу не дали.

«Мне пришлось пять часов бороться, я обзвонил всех знакомых, чтобы получить билеты на «Грэмми». Потом билеты мне прислали, но только на красную дорожку», — объяснил он.

Уэст также заявил, что не он «начал драку» — очевидно, имея в виду скандал с нарядом супруги.

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.

Ранее Ким Кардашьян сравнили с Бьянкой Цензори из-за откровенного наряда.