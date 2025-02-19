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Рианна плакала: вынесен вердикт по делу A$AP Rocky

Рэпера A$AP Rocky признали невиновным по делу о стрельбе
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Allison Dinner/Pool/Reuters

Рэпер A$AP Rocky (настоящее Раким Ателастон Майерс) был признан невиновным в суде по уголовному делу, связанному с применением огнестрельного оружия. О вынесении вердикта сообщает The Sun.

Присяжные оправдали его в Центре уголовного правосудия Клары Шортридж Фольц в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, его партнерша и мать его двоих сыновей певица Рианна плакала в суде и обнимала адвоката Джо Такопину.

Когда приговор был зачитан под аплодисменты зала, рэпер бросился в объятия близких. Он перепрыгнул через перегородку и побежал обнимать ликующих сторонников в зале суда, но при этом упал.

«Спасибо вам всем за спасение моей жизни», — сказал он присяжным.

Звезде было предъявлено два обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия. 36-летнему музыканту грозило до 24 лет тюрьмы.

Ранее Рианна назвала свой образ из прошлого, о котором жалеет.

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