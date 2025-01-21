Начался суд над отцом детей Рианны, которому грозит до 24 лет тюрьмы

В Лос-Анджелесе начался суд по делу рэпера A$AP Rocky, который обвиняется в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press.

36-летнему музыканту грозит до 24 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным. Сейчас стартовал подбор присяжных.

«Я сообщу присяжным, что независимо от того, кем является обвиняемый, будь то самый богатый человек в мире или самый бедный человек, со всеми нужно обращаться одинаково», — сказал судья Верховного суда Лос-Анджелеса Марк Арнольд на предварительном слушании.

В 2023 году другой судья после предварительного слушания постановил, что Rocky должен предстать перед судом по обвинению в том, что он якобы стрелял из пистолета в своего друга детства Терелла Эфрона в ночь на 6 ноября 2021 года. Эфрон демонстрировал, что пули задели его костяшки пальцев.

Музыкант не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а его адвокат заявил, что он не совершал преступления

A$AP Rocky — давний партнер Рианны, у них растут двое сыновей. Неизвестно, поддержит ли Рианна избранника в суде, но его адвокат заявил, что это маловероятно.

Недавно появились слухи, что Рианна якобы беременна третьим ребенком. Тогда поклонники засняли певицу сбоку, когда платье подчеркивало округлившийся, по их мнению, живот. В

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