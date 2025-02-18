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Виторган рассказал о плотном графике 8-летнего сына от Собчак

Актер Максим Виторган пошутил, что не может согласовать с сыном встречу
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Максим Виторган пошутил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может согласовать встречу с восьмилетним сыном от Ксении Собчак Платоном.

Виторган намекнул, что у него и сына очень плотный график. Он показал переписку с ребенком.

«Ладно, я посмотрю, когда смогу по расписанию», — написал Максиму Платон.

Виторган отметил, что в феврале у него запланировано 17 спектаклей в Москве и один за пределами столицы России.

Виторган и Собчак были женаты с 2013 по 2019 год. В 2019-м Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью. Собчак рассказывала, что сын от первого брака поладил с Богомоловым.

В 2019 году Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе. В 2022 году ходили слухи, что пара рассталась. Долгое время артисты опровергали это. В 2025-м Виторган объявил о новом романе. 1 января 2025 года артист перестал скрывать свои отношения с Анной Коротковой. Он опубликовал снимок с женщиной, признавшись ей в любви.

Ранее Нино Нинидзе высмеяла слухи о свадьбе.

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