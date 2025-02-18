Продюсер рассказал, почему Джаред Лето одним из первых приедет в Россию

Продюсер Бабичев: Джаред Лето будет в первых рядах вернувшихся в Россию артистов

Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может стать одним из первых зарубежных исполнителей, который впервые за долгое время приедет в Россию. Об этом заявил в беседе NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

Он напомнил, что Джаред Лето обещал поклонникам именно это.

«Как только все закончится и станет возможным выступление, он обязательно приедет с концертами в Россию, обязательно зажжет. Помним эти заявления. Мне кажется, что он как раз таки должен быть в первых рядах», — говорит Бабичев.

Также, продолжил Бабичев, среди первых вернувшихся в Россию звезд могут быть итальянские артисты «старой школы», регулярные гости российских корпоративов и «дискотек 80-х» — Ricchi e Poveri, Аль Бано, Рикардо Фольи. Если бы до этих дней дожил Тото Кутуньо, уверен продюсер, он также бы дал концерт в России.

В октябре 2024 года Джаред Лето пообещал выступить в России и на Украине во время концерта в Белграде.

В январе 2025 года стало известно, что артист может посетить Москву ради возлюбленной.

Группа 30 Seconds To Mars неоднократно приезжала с концертами в Россию, а в 2015 году провела целый российский тур, выступив в 13 городах. Солист коллектива Джаред Лето в интервью агентству ТАСС в 2018 году говорил, что очень любит российскую публику.

Ранее певец Аль Бано рассказал о подготовке концерта в Москве.