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Юлия Снигирь оценила «Анору»: «Многовато секса и наркотиков»

Актриса Юлия Снигирь не согласилась, что на Борисове держится фильм «Анора»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Снигирь в интервью Светлане Бондарчук поделилась своим мнением о фильме «Анора».

Снигирь уточнила, что смотрела режиссерскую версию картины, в которой не вырезали много откровенных сцен. Актриса призналась, что в фильме было «многовато секса и наркотиков». Несмотря на это, артистка похвалила «Анору».

«Но вдруг в какой-то момент произошел какой-то прямо прорыв! Я подумала: «Это фантастика какая-то!» И эта троица, их в итоге четверо, которые идут по фильму и ищут другого героя. Это потрясающе совершенно. Все четверо!» — отметила артистка.

Снигирь не согласна с мнением, что фильм держится только на актерской игре Юры Борисова. Актриса не отрицает, что, по ее мнению, коллега хорошо справился со своей ролью.

«Да там все чудесные, мне кажется. Какая прекрасная девочка эта», — рассказала актриса.

23 января стало известно, что Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее сообщалось, что Юра Борисов мог сыграть главную роль в «Мастере и Маргарите».

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