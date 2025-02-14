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«Самое яркое — сцена рейва!»: стартовали показы иммерсионной драмы «Преступление и наказание»

В Москве начались показы иммерсивной драмы «Преступление и наказание»
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Пресс-служба театра

В театре «Особняк Дашков, 5» начался 1 февраля новый сезон иммерсивной драмы «Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

В новом году к актерской труппе спектакля присоединилась двукратная обладательница премии «Золотая маска» Ксения Михеева. Режиссером спектакля выступил создатель сериала «Преступление и наказание» Владимир Мирзоев.

«Сюжетные линии спектакля пересекаются с одноименным сериалом, но постановка сцен решена иначе: в шоу активно используются язык тела и хореография, вокал, а также уникальные костюмы и декорации. Действие спектакля происходит во временном пространстве, одинаково актуальным как для 19 века, так и для современных реалий», — сообщили создатели проекта.

Премьера иммерсивной драмы состоялась в сентябре 2024 года – и с тех пор постановку посетили свыше 7,5 тыс. зрителей.

«Иммерсивное «Преступление и наказание» — это когда классика, но сыграна по-другому. И очень круто, что до всего можно дотронуться. Самое яркое - это сцена рейва! Всем рекомендую!» — поделилась впечатлениями от шоу комикесса Ирина Мягкова.

Ранее сообщалось, что актер Александр Петров заработает свыше 3,5 млн рублей за поэтический вечер.

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