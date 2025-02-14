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Беременная внучка Стриженова призвала к помощи: «Сын в реанимации»

Внучка Стриженова Александра: нужны контакты врачей, чтобы спасти сына
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mommy_me_ya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внучка Олега Стриженова Александра рассказала, что ее сын Алан попал в реанимацию во время прощальной церемонии с народным артистом СССР. Ее слова передает kp.ru.

«Я не знаю, какие способы уже задействовать, но мне очень нужны знакомые врачи в клинике Рошаля», — поделилась она.

У Александры Стриженовой шестеро детей от разных мужчин, сейчас 37-летняя женщина беременна седьмым. По словам внучки актера, врачи предполагают, что она носит ребенка с патологией. Врачи не исключают, что у него может быть синдром Дауна и нарушение слуха.

«Сейчас я стараюсь не привыкать… Чтобы не было мучительно больно. Рожать больного ребенка я не буду!» — заявила она.

Внучка Олега Стриженова Александра развивает себя как блогер, а также часто мелькает в различных отечественных ток-шоу. Она делится со своими подписчиками подробностями биографии, рассказывает о материнстве, в том числе о многочисленных абортах, и прочем.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля на 96-м году жизни. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга.

Прощание с актером состоялось 12 февраля в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Стриженова упокоили на Троекуровском кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова сделала признание после трагедии с Янисом Тиммой.

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