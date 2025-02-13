Звезда «Женского стендапа» о реакции родителей на ее шутки о сексе: «Им стыдно»

Комикесса Ирина Мягкова призналась, что ее родителям стыдно за ее шутки о сексе

Комикесса Ирина Мягкова призналась на YouTube-подкасте «Правило 34», что ее родителям стыдно за нее из-за шуток о сексе.

«Им стыдновато за меня. После первой передачи они мне сказали: «Но мы все равно тебя любим», — поделилась звезда «Женского стендапа».

Мягкова заявила, что попросила родственников не посещать ее выступления, чтобы она не волновалась на сцене из-за их присутствия.

«Им тяжело. Они ходили [на концерты], но им было и смешно, и стыдно одновременно. А мне зачем это? Они страдают, я страдаю. Пусть лучше посмотрят передачу «Музыкальная интуиция», где я угадываю песни. Без шуток о сексе», — заявила комикесса.

Ведущая подкаста и коллега Мягковой по стендап-сцене Вера Котельникова призналась, что ее мать тоже не смотрит ее выступления.

«Она сильно православная и то, что я делаю, она предпочитает игнорировать. Меня это абсолютно устраивает, потому что мы друг друга уважаем и любим», — пояснила юмористка.

Мягкова стала известна после победы в шоу Comedy Баттл. В 2020 году юмористка совместно с коллегой Зоей Яровицыной создала шоу «Женский Stand-Up» на телеканале ТНТ. Артистка также выступила креативным продюсером и ведущей программы.

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