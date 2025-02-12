Гордон раскрыла детали новой проверки по делу Яниса Тиммы

Адвокат семьи Яниса Тиммы Екатерина Гордон заявила, что следователи сделали «недостаточно» во время первого расследования по факту трагедии с баскетболистом, поэтому дело возвращено на повторную проверку.

Гордон отметила, что сотрудники полиции не опросили родственников Тиммы и не провели техническую экспертизу телефона во время расследования. Она назвала удивительным, что полицейские не проверили телефон Тиммы, сославшись на то, что не смогли получить к нему доступ.

«Теперь следователям придется доделать то, что не доделали. Опросить родителей, дождаться экспертизы телефона, но пока ее нет», — заявила адвокат.

По словам защитницы, семья Тиммы также уверена, что незадолго до его кончины случились события, которые «морально подломили» баскетболиста.

«Он узнал о некоем глобальном обмане со стороны Анны, он считал, что она его жестоко обманывала, так как он ради нее потратил все деньги, оставил страну, родных, семью», — пояснила Гордон.

Адвокат также уточнила, что отец Тиммы готов приехать в Россию ради дачи показаний.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. После этого она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Ранее певица Апина призналась, что обращалась в полицию из-за материальных потерь.