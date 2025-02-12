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У «Русской девушки» Джонни Деппа «отжали» ювелирную компанию

Mash: предприниматель из Армении забрал бренд у модели Власовой
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im__iuliia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предприниматель из Армении «отжал» ювелирную компанию у модели Юлии Власовой, которую СМИ называют «русской девушкой Джонни Деппа». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, бизнесмен Нарек М. вторгся в доверие Власовой и зарегистрировал ее бренд Solomon на себя. Девушка должна была выступить торговым лицом компании, а предприниматель должен был заниматься самим бизнесом.

Со слов Нарека, Власова обиделась на него из-за непонимания, как вести бизнес в России, и проблем с оформлением документов. Как отмечает Mash, имя модели и Джонни Деппа сейчас нельзя упоминать в рекламных целях бренда Solomon.

15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Депп якобы откроет ювелирный бутик в РФ. По утверждению издания, Власова должна была управлять магазином. Артист якобы выделил на бизнес не менее $500 тысяч.

Сама Власова заявила, что Депп не собирался оформлять бизнес в России. Модель также рассказала, что занята неким секретным проектом. Она отказалась делиться его подробностями.

В октябре Власова подтвердила роман с Джонни Деппом. В декабре издание kp.ru написало о расставании актера с моделью.

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