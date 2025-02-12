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Солистка «Блестящих» объяснила, почему не хочет замуж

Певица Ксения Новикова заявила, что не понимает смысла брака
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Global Look Press

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова призналась в беседе с «Леди Mail», что не планирует выходить замуж.

«Да я и тот единственный раз, когда меня удалось уговорить выйти замуж, не хотела этого делать! За отцом своих детей я замужем не была и ничего страшного в этом не видела. А сейчас и подавно вряд ли в загс соберусь», — поделилась артистка.

Новикова призналась, что не понимает смысл брака, хоть и видит примеры крепких союзов. К примеру, свои родители, которые женаты более 40 лет. Однако, по заявлению артистки, она никогда не хотела замуж. Исполнительница считает, что можно жить в любви и согласии без штампа в паспорте.

Новикова также не видит смысла комментировать свою личную жизнь.

«Зачем? Рассказывать о своем мужчине, выставлять общие фото с ним… Чтобы что? Не хочу, чтобы за нами следили и давали оценку нашим отношениям», — отметила певица.

В сентябре 2022 года Ксения Новикова пожаловалась, что ее бывший муж Алексей Сорокин хочет отсудить у нее дом и 200 тыс. рублей, которые тот потратил на судебные разбирательства.

Ранее певица Валерия пожалела, что спит с Пригожиным в одной комнате.

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