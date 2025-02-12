Худрук проекта «Зал «Зарядье» — детям» рассказал, как привить любовь к классике

Любовь к классической музыке детям нужно прививать с раннего возраста. Такой совет родителям дал художественный руководитель арт-проекта «Новая сказка» Константин Уваров, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

При этом худрук проекта «Зал «Зарядье» — детям» считает, что привить ребенку любовь к классической музыке можно только в том случае, если родитель сам любит и знает ее.

Кроме того, он посоветовал родителям петь детям колыбельные.

«Это непростой труд для матери, но потом он вернется ей сторицей. Это же касается и сказок», — сказал он.

Константин Уваров убежден, что классическая музыка должна звучать в доме уже тогда, когда мама вынашивает ребенка.

«Она должна быть привычным фоном, атрибутом дома. Очень важно: не вся классика может и должна быть фоном, фоновую классику надо уметь отбирать. Но если человек любит классику, он знает», — добавил худрук проекта.

Он также порекомендовал пробовать водить детей на специальные концерты для малышей, начиная с трех-четырех лет.

Уваров считает, что для начинающих слушателей важна камерность, когда в зале присутствуют не более 20–30 детей, а также игровой или интерактивный элемент. Наилучший вариант для детей — форма сказки, отметил он.

В ноябре 2024 года в столичном зале «Зарядье» открылся специальный проект для семейной аудитории.

Детская афиша объединяет развлекательные и просветительские концерты, интерактивные программы, музыкальные и мультимедийные спектакли.

В январе в рамках «Зал «Зарядье» — детям» на сцене Большого зала арт-проект «Новая сказка» показал музыкально-театрализованное представление «Снежная королева», а в феврале состоится премьера симфонической сказки «Волшебная лампа Аладдина».