Наргиз объяснила свое выдворение из Узбекистана неблагонадежностью страны

Певица Наргиз сообщила, что покинула родной Узбекистан, так как сочла эту страну неблагонадежной. Об этом пишет NEWS.ru.

Отвечая на вопрос фаната о том, действительно ли ее «выдворили» из Узбекистана, артистка заверила, что сама покинула неблагонадежную страну. При этом Наргиз похвасталась, что ей есть под каким флагом выступать, намекнув на наличие американского и израильского гражданства. Певица пообещала в скором времени порадовать поклонников новыми песнями и подчеркнула, что не думает о финансах, так как для этого у нее есть бухгалтер.

До этого Закирова критиковала спецоперацию России на Украине. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. До 2072 года въезд в Россию артистке запрещен. Закрыт ей въезд и на Украину — из-за посещения Крыма.

Недавно Наргиз Закирова, долгое время строившая карьеру в России, обвинила власти РФ в отмене ее тура по Европе.

«Все отмены моих концертов происходят не по моей воле и тем более не по моей вине. Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично», — жаловалась она.

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