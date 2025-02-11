Названа дата премьеры нового сезона «Почки» с Любовью Аксеновой

Продолжение сериала «Почка» с актрисой Аксеновой выйдет в марте

Премьера третьего сезона авантюрной комедии «Почка» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе стриминга.

Роль беспринципной антигероини, главы подпольной клиники трансплантологии Наташи Кустовой снова исполнит Любовь Аксенова. Режиссерское кресло еще раз заняла Мария Шульгина, сценарий Шульгина создавала со сценаристкой первого сезона Елизаветой Тихоновой.

По сюжету, Наташе грозит реальный срок за работу в подпольной клинике, но она пойдет на все, чтобы этого избежать.

Также в сериале снялись Янина Лакоба, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко, Сергей Двойников, Алексей Розин, Леонид Бичевин, Павел Чинарев и др. К своей роли в «Почке» возвращается Антон Филипенко. Новый сезон выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 марта.

В продолжении «Почки» Мария Шульгина и Елизавета Тихонова уделили больше внимания сквозным персонажам истории и развили линии героев Леонида Бичевина и Павла Чинарева, которые ранее появлялись лишь в эпизодах, отметили авторы.

Вернется Антон Филипенко, муж Наташи Кустовой, которого не было во втором сезоне.

«В продолжении истории перед Наташей Кустовой встает выбор: понести ответственность за все поступки или взять ответственность за другого человека. В таком случае Кустова выбирает спихнуть ответственность на членов её семьи. Эта решающая битва определит ее судьбу», — говорит Аксенова.

Накануне стало известно, что звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел сыграет роль Аксеновой в турецкой «Почке».

Ранее Ханде Эрчел заподозрили в романе с актером Барышем Ардучем.