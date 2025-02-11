Названа дата прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым пройдет 12 февраля. Об этом сообщил Михайловский театр в своем Telegram-канале.

В театре отметили, что памяти артиста будет посвящен спектакль «Женщины Есенина», который состоится в день прощания. В постановке, уточнили в публикации, не примет участие невестка актера Екатерина Стриженова.

«Олег Стриженов был выдающимся актером, чья творческая судьба была тесно связана с МХАТом Горького, где он исполнил множество ярких ролей <…> Мы выражаем искренние соболезнования Екатерине Стриженовой и ее семье», — сказано в посте.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля на 96-м году жизни. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга. Источник ТАСС тогда опровергнул диагноз, но подтвердил госпитализацию.

Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт». К юбилею Олега Стриженова в 2024 году «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

Ранее актриса Екатерина Васильева рассказала о здоровье на фоне слухов об экстренной медпомощи.