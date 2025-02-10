Потап дает концерты за границей по заданию Зеленского

Певец Алексей Потапенко (он же – Потап) сообщил в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что легально выезжает за пределы Украины, поскольку у него есть разрешение на это от властей.

«Я выезжаю на какой-то срок и возвращаюсь назад. Мне даже звонили из офиса президента и просили быть за границей, петь песни, рассказывать там в творчестве о войне», — поделился исполнитель.

По словам Потапенко, перед выездом с Украины он получает разрешения от разного рода инстанций, которые предполагают его возвращение обратно. Так, уточнил певец, делает не только он, но и другие артисты.

«В Киеве у меня состоялся диалог с нашим славным генералом Валерием Залужным. Он подошел и по-отцовски мне сказал: «Ваша задача помогать фронту всем, чем можете». Я делаю это через профессию. Я умею зарабатывать деньги за границей. Я это делаю и буду делать», — отметил Потап.

В мае 2024 года Потап попал в скандал. РЕН ТВ заявлял, что рэпер написал, а потом удалил пост об актрисе Анастасии Заворотнюк после того, как ее не стало. Телеканал показал скриншот, на котором Потапенко якобы опубликовал сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с Заворотнюк и фразой на украинском языке: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

Ранее сообщалось, что киевлянка разделась на митинге за увольнение худрука Молодого театра.