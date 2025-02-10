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Киевлянка разделась на митинге за увольнение худрука Молодого театра

Жительница Киева разделась до трусов на акции за увольнение режиссера Билоуса
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Кадр из видео/hromadske_ua/Telegram

Киевлянка разделась до трусов на митинге за увольнение художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Билоуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

10 февраля возле здания Молодого театра начался митинг, который впоследствии продолжился у здания киевской городской военной администрации (КГГА). Одна из киевлянок разделась до трусов во время акции. Ее задержали полицейские, после чего до пояса начали раздеваться молодые люди. Участники митинга скандируют: «Ганьба» (в переводе — «Позор») и «Полиция против закона».

В конце января Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам Университета театра и кино им. Карпенко-Карого и актрисам Молодого театра. Одна из девушек утверждала, что Билоус отправлял ей свои интимные фотографии и просил поделиться тем же. Он также присылал девушке фотографии других студенток.

Сейчас, утверждает канал, по факту произошедшего идет следствие. При этом актеры театра жалуются на бездействие полиции. Они заявляют, что правоохранительные органы отказываются принимать их заявления.

Из-за случившегося университет отстранил Билоуса от занятий, но в театре отказались вводить санкции против режиссера. В КГГА, которой подчиняется театр, заявили, что «не нашли законный оснований для увольнения».

Ранее сообщалось, что Алексей Кортнев ответил на хейт.

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