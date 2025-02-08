Звезда 90-х Татьяна Овсиенко раскрыла секрет стройности

Певица Татьяна Овсиенко заявила в беседе с mk.ru, что на протяжении многих лет следит за питанием.

«Я стараюсь придерживаться раздельного питания. <…> Конечно, еще необходимо заниматься в зале. Но я пока не могу: врачи не рекомендуют», — рассказала 58-летняя артистка.

Овсиенко также отметила, что старается не употреблять жирную и вредную пищу. При этом, поделилась знаменитость, у нее специфический график приема пищи — она ест по ночам.

«У меня же неординарный рабочий день. Среди ночи, когда все мысли улягутся, <…>, пойду к холодильнику. Когда все это отходит, хочется кушать», — призналась Овсиенко.

Овсиенко была солисткой группы «Мираж» (1988 — 1990), после стала популярной благодаря своей сольной карьере. Удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Известна по хитам «Колечко», «Дальнобойщик», «Капитан», «Женское счастье» и «Школьная пора».

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