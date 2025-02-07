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Цапник, Галустян, Самойленко: стало известно, как худели российские актеры

«КП»: Цапник похудел на 20 кг за счет правильного питания
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Ян Цапник похудел на 20 кг более чем за три года за счет исключительно правильного питания. Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, изначально ему требовалось немного похудеть для роли, однако, он «вошел во вкус». Он исключил из рациона жирные и мучные продукты.

«Он ест гречку, рыбу и котлеты на пару, хумус. Исключил из рациона хлеб, сахар, не употребляет алкоголь», — поделилась жена артиста Галина Цапник.

Актер, телеведущий, продюсер Михаил Галустян смог похудеть на 14 кг за счет спорта и правильного питания. Он уточнил, что перед сменой пищевых привычек он консультировался с врачом. Их коллега Александр Самойленко за последний год скинул почти 12 кг с помощью медикаментов. Артист по назначению врача добавил к лечению сахарного диабета второго типа уколы. Кроме того, он исключил из рациона алкоголь.

Актриса Светлана Пермякова до этого поделилась в социальных сетях результатами своего похудения за полтора месяца. Звезда «Интернов» отметила, что смогла избавиться от восьми лишних килограммов.

Ранее Валя Карнавал показала фигуру после похудения на 4 кг за неделю.

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