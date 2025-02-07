В Пекине открыли бюст Чингиза Айтматова

В Пекинском университете языка и культуры был установлен бюст киргизского и русского писателя, дипломата и общественного деятеля Чингиза Айтматова. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в торжественной церемонии открытия. Перед началом мероприятия он оставил запись в книге почетных гостей университета.

Жапаров отметил, что установка бюста Чингиза Айтматова является символом признания его заслуг перед мировой культурой и свидетельствует о приверженности укреплению культурных связей между Киргизией и Китаем. Он подчеркнул, что Пекинский университет языка и культуры как место встречи различных культур и идей является идеальной площадкой для увековечения памяти такой значимой личности.

Глава государства также добавил, что сегодняшнее событие напоминает о том, что культура обладает уникальной способностью преодолевать языковые, национальные и территориальные барьеры, объединяя народы и государства. Глава государства выразил уверенность, что открытие памятника станет важным вкладом в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Киргизией и Китаем, и поблагодарил китайского скульптора, создавшего бюст писателя.

Он также зачитал слова Айтматова, отметив их соответствие двустороннему сотрудничеству с Китаем.

«Когда люди одержимы какими-то общими заботами, интересами, идеями и даже тревогами, они идут к единой цели и одинаково понимают смысл жизни, ценность жизни, ценность той ситуации, в которой находятся в данный момент. Где-то разнясь, они тем не менее преодолевают непонимание и достигают взаимопонимания. От этого и тот, и другой обогащаются. Поэтому к взаимопониманию в самых разных аспектах надо стремиться», — процитировал политик строчки из Айтматова.

Айтматов оставил наследие из множества произведений: «Материнское поле» (1963), «Свидание с сыном» (1964), «Красное яблоко» (1964), «Прощай, Гульсары!» (1966), «Белый пароход» (1970),«Плач перелетной птицы» (1972), «Восхождение на Фудзияму» (1973, пьеса, в соавторстве с К. Мухамеджановым), «Солдатенок» (1974), «Ранние журавли» (1975), «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977), «Буранный полустанок» (1980), «Плаха» (1986), «Ода величию духа», в соавторстве с японским философом Дайсаку Икэда (1990), «Белое облако Чингисхана» (1991), «Тавро Кассандры» (1996), «Когда падают горы (Вечная невеста)» (2006) и многие другие.

По произведениям Айтматова снято немало художественных фильмов. Сам Айтматов неоднократно выступал в роли сценариста или соавтора.

Ранее в Киргизии переименовали ряд населенных пунктов с русскими названиями.