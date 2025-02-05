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«Все виды горя и депрессии»: Ариана Гранде рассказала о психологических проблемах

Певица Гранде страдала от депрессии после теракта на ее концерте и ухода Мака Миллера
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Todd Williamson/AP

Американская певица Ариана Гранде рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в 2017 году. Об этом она побеседовала с ведущими подкаста журнала Hollywood Reporter.

Тогда на концерте артистки в Манчестере произошел теракт, а позже не стало ее бывшего партнера — рэпера Мака Миллера.

«Мне пришлось долго посещать психотерапевта терапию и лечить посттравматическое стрессовое расстройство, проживать все виды горя, депрессии и тревоги. Музыка была частью лечения и она спасла мою жизнь», — признается артистка.

Накануне певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» заявил, что на своем опыте осознал все тяжелые последствия приема наркотических веществ. По словам артиста, хоть раз употребив наркотики, ты уже никогда не будешь прежним.

Ранее Ариана Гранде впервые за долгое время вышла в свет с возлюбленным, бросившим жену.

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