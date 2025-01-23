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Тарасов отказался от участия в шоу с Ольгой Бузовой

Блогер Дмитрий Тарасов признался, что его звали в шоу «Звезды в Африке»
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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его приглашали поучаствовать в шоу «Звезды в Африке».

Тарасов отказался участвовать в шоу «Звезды в Африке», которое ведет бывшая жена Тарасова – певица Ольга Бузова. Спортсмен уточнил, что не это стало причиной его отказа.

«Так как нужно улетать из страны на долгое время, оставить семью и работу на длительный срок, пока не получается. Хотя, честно, очень хотелось бы себя попробовать», — отметил блогер.

Тарасов добавил, что его также звали в проект «Выжить в Дубае».

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей.

«Звезды в Африке» — реалити-шоу, в котором знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом.

Ранее Бузова рассказала, чем ее не устраивали последние ухажеры.

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