Скандально известная Диана Шурыгина выйдет замуж за предпринимателя с долгами

Блогерша Диана Шурыгина выйдет замуж за предпринимателя Святослава Гусева. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Гусев занимается криптобизнесом. Он родился и вырос в Мариуполе, где окончил механико-металлургический колледж. В своем блоге предприниматель рассказывает о бизнесе, IT-проектах и криптовалютах. Как заявляет Super, у Гусева есть долги. К примеру, его кредитная задолженность составляет более 2 млн рублей.

Издание заявляется, что бизнесмен владеет тремя компаниями, две из которых ведут деятельность в сфере web-порталов. По данным Super, у одной из фирм Гусева обнаружены признаки нелегальной деятельности. Эта компания, утверждает портал, не принесла предпринимателю ничего, кроме убытков в размере 106 тысяч рублей. Убыток другой фирмы составил 144 тысячи рублей.

Накануне Шурыгина вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), удивившись новостям о своей помолвке.

«Я не поняла… Почему все делают быстрее меня? Я даже пост написать не успела, а везде в СМИ. Девочки, выхожу замуж!» — рассказала блогерша.

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