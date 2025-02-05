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Невеста Григория Лепса захотела поскорее замуж: «Не хочу учиться»

Невеста Лепса Аврора Киба призналась, что хочет уже выйти замуж
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avrorakiba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет поскорее выйти замуж.

Киба опубликовала переписку, в которой человек признался, что ему надоела учеба.

«Хочу жениться, не хочу учиться», — сказано в сообщении.

Киба заявила, что это теперь ее реальность.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 18-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.

Лепс не стал скрывать, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. По словам артиста, Киба впечатлила его своей «образованностью не по годам». Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и «умным человечком».

Ранее Лепс рассказал об изменениях в жизни из-за романа с молодой избранницей.

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