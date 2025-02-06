Группа «Ленинград» выступит с концертами в России после перерыва

Группа «Ленинград» выступит с двумя российскими концертами впервые за два года. Афиша появилась в сообществе коллектива во «ВКонтакте».

«6 июня Сергей Шнуров и легендарная группировка «Ленинград» устроят грандиозный концерт во Владивостоке на сцене Фетисов Арены», — говорится в анонсе.

Еще один концерт состоится 8 марта в Red Arena в Сочи.

Последний концерт «Ленинграда» должен был состояться в Москве 16 сентября 2023 года, но был отменен. Причины неизвестны. По данным «Национальной службы новостей», была приостановлена продажа билетов на мероприятия до «прояснения информации» — продавцы ждали уточнений от организаторов, SAV Entertainment.

Позднее Шнуров официально извинился перед зрителями во «ВКонтакте» за отмену концерта группы «Ленинград».

Шнуров подчеркнул, что в случае, если возврат средств не состоится в «разумный срок», в целях защиты деловой репутации «Ленинграда» и его личной репутации, он обратится в суд с требованием вернуть всю сумму вознаграждения за несостоявшийся концерт.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» предложила Шнурову примирение.