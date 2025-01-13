Экс-солистка «Ленинграда» предложила Шнурову примирение

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не против примирения с Сергеем Шнуровым.

Вокс призналась, что заметила большой тренд на примирения. Она привела в пример экс-солиста «Руки Вверх!» Алексея Потехина и Сергея Жукова, а также основательницу «Ночных снайперов» Диану Арбенину и Светлану Сурганову.

«Я желаю Шнурову смелости попасть в этот тренд и сделать со мной совместную работу. Для всех наших поклонников это будет такой интересный инфоповод, все очень давно этого ждут. Это взорвет чарты на 100%», — заявила певица.

В 2016 году Вокс объявила об уходе из группы «Ленинград» и начале сольной карьеры. Она рассказывала, что последние три года у нее ухудшились отношения с лидером коллектива Сергеем Шнуровым. По словам певицы, артист срывался на нее и доводил до слез. Исполнительница оставалась в группе, пока не нашла себе замену.

В 2021-м Вокс подавала на Шнурова в суд по делу о нарушении авторских прав, однако иск отклонили. Певица требовала 20 млн рублей за 40 песен, в том числе хита «Экспонат», которые она записала в составе коллектива.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» заявила, что Инстасамке не нужен Шнуров.