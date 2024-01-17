Герман-младший рассказал о работе над фильмом «Воздух»

Режиссер и сценарист Алексей Герман-младший и его супруга, художник-постановщик, художник по костюмам Елена Окопная не сразу согласились работать над фильмом «Воздух», который выйдет в российский прокат 18 января. Об этом они рассказали в интервью «Пятому каналу».

«Потому что мы долго думали, мы не хотели делать проходной фильм. Мы хотели придумать какие-то технологии, во-первых, воздушных съемок, которые, не хуже, чем-то, что снимается в мире из крупных проектов. Ну и во-вторых, найти себя в этой истории, чтобы она была какая-то эмоциональная, вела людей за собой», — признался режиссер.

Он добавил, что его жене пришлось воссоздавать советские «Як-1Б» и немецкие Messerschmitt по чертежам, потому что реальные модели самолетов почти не сохранились. Ткани для костюмов и интерьера Окопная создавала с максимальной точностью. Для этого она перенастраивала скорость на швейных машинках и добивалась строчки «один в один».

До этого Алексей Герман-младший признался, что ему было тяжело работать на одном проекте с супругой. В то же время он заявил, что ее работа эффективно сказывается на самом проекте.

Мировая премьера картины «Воздух» состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023 года. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.

Ранее Герман-младший отреагировал на включение своего фильма в Токийский кинофестиваль.