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Чемпионка мира по аргентинскому танго научила танцевать Юлию Снигирь

Танцовщица Сагдиана Хамзина снялась в сериале «Танго на осколках»
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Максим Блинов/РИА Новости

Чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго Сагдиана Хамзина приняла участие в съемках сериала «Танго на осколках». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

В проекте Хамзина ставила хореографию и учила всех актеров танцевать танго. В частности, Юлию Снигирь, Анастасию Талызину, Дениса Шведова и Риналя Мухаметова. Танцовщица назвала танго своей лучшей терапией.

«Не зря меня и моих коллег часто называют «тангопсихологи». Благодаря танго я с каждым годом все больше раскрываю себя и открываю в себе новые грани, танец позволяет мне лучше и ярче чувствовать жизнь, наполняя ее музыкой и красивыми мероприятиями. Танго — это образ жизни», — поделилась артистка.

По словам Хамзиной, самым сложным на проекте было не обучение актеров, а долгие съемки. Как отметила артистка, команда могла снимать одну сцену сутками.

Известно, что танцовщица также появится в одном из эпизодов. Для Хамзиной лента «Танго на осколках» стала первым опытом в кино. Ранее она участвовала в шоу «Звездные танцы», «Новые танцы» и «Dance Революция».

«Танго на осколках» выйдет 13 февраля в онлайн-кинотеатре KION. Проект расскажет о бизнес-леди Норе (Юлия Снигирь), чья жизнь меняется благодаря занятиям танго. Режиссер картины — Сергей Сенцов.

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