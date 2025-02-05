В Петербурге введут музейные сертификаты для старшего поколения

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило введение электронных сертификатов на посещение музеев для пожилых горожан. Каждый житель, оформивший карту «Серебряный возраст», будет получать ежегодно по 1,5 тыс. рублей из бюджета города, сообщает ТАСС.

Инициатива направлена на повышение активности людей старше 60 лет (55 для женщин). Закон будет действовать до 1 января 2028 года, индексация выплат не предусмотрена. Сертификаты можно будет использовать для оплаты билетов в 25 региональных и не менее 10 федеральных музеев, включая Эрмитаж и Русский музей.

На реализацию проекта в бюджете на 2025-2027 годы запланировано 1,76 млрд рублей. Карты «Серебряный возраст» уже оформили 100 тыс. петербуржцев. С 1 сентября 2024 года по март 2025 года пожилые жители смогут посещать городские музеи за 1 рубль. С 1 марта 2025 года на карту начнут начисляться 1,5 тыс. рублей, сертификат будет доступен в личном кабинете. Для его получения нужно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты и подать заявление.

Издание «Фонтанка» сообщало, что новая программа заменит ранее действующую «Музей за 1 рубль». Издание отмечает, что программа является экспериментальной, по итогам ее реализации могут быть внесены изменения.

Ранее Эрмитаж закрыли из-за угрозы безопасности.