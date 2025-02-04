Певица Ханна поправилась и показала фигуру

Певица Ханна сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поправилась.

Ханна набрала три килограмма. Она опубликовала фото в черном кроп-топе и джинсах с низкой посадкой. Артистка сопроводила публикацию плачущими эмодзи. Поклонники поддержали певицу. Они написали, что исполнительница прекрасна.

«Не заметно», — заявила фанатка.

Ханна замужем за директором лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым (Пашу) с 2015 года. В сентябре 2018-го она родила первенца. Девочку назвали Адрианой. В феврале 2023-го у певицы и продюсера появилась на свет вторая дочь Камилла.

Ханна работает в музыкальной сфере с 2006 года. В мае 2024-го она опровергла, что своей карьерой обязана Пашу. Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако певица не отрицает, что муж помогал ей развиваться в своем деле.

В январе 2025 года Ханна продемонстрировала кольцо, показывая подарки на день рождения. 23 января ей исполнилось 34 года. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость подобного украшения начинается от 15 миллионов рублей.

Ранее певица Ханна собрала чемодан в отпуск более чем на 10 миллионов рублей.