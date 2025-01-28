Певица Ханна похвасталась кольцом за 15 млн рублей

Певица Ханна показала кольцо более чем за 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ханна продемонстрировала кольцо, показывая подарки на день рождения. 23 января ей исполнилось 34 года. По данным издания, стоимость подобного украшения начинается от 15 миллионов рублей.

Ханна работает в музыкальной сфере с 2006 года. В мае 2024-го она опровергла, что своей карьерой обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако певица не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

Ханна также рассказала, что в 2010 году проходила кастинг в группу «Фабрика». Однако она не вошла в состав. Такие пробы подтолкнули певицу к мысли, что она хочет посвятить себя музыке.

Ханна замужем за директором лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым с 2015 года. В сентябре 2018-го она родила первенца. Девочку назвали Адрианой. В феврале 2023-го у певицы и продюсера появилась на свет вторая дочь Камилла.

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